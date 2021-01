Percentage positieve tests stijgt: 'overtuigende effecten lockdown blijven uit'

Alle regio's hoog

In alle regio's zijn de cijfers hoog, meldt het RIVM. In veel veiligheidsregio's was wel sprake van een lichte daling, behalve in Zaanstreek-Waterland, Drenthe en Friesland. Ook de regio Twente valt in negatieve zin op: daar is het aantal positieve tests, afgemeten naar het aantal inwoners, het hoogst. Ook zijn daar van alle afgenomen tests de meeste uitslagen positief.

Over de ziekenhuizen is het RIVM voorzichtig positiever. Het aantal opnames was daar afgelopen week lager. Tegelijkertijd was het op de IC's juist iets drukker.

Op 18 december, net na het ingaan van de nieuwe lockdown, daalde het zogenoemde R-getal van 1,15 naar 0,91. Dat is goed nieuws: bij een R onder de 1 neemt de verspreiding van het virus af. Een R van 0,91 betekent dat 100 mensen samen 91 anderen besmetten.