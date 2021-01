ChristenUnie wil snel stop boete voor hulp bij bijstandsboodschappen

Regeringspartij ChristenUnie heeft een nieuwe initiatiefwet gemaakt om een einde te maken aan de verplichte boete in de bijstand. Aanleiding is het bericht eind december dat een bijstandsgerechtigde vrouw een straf kreeg van 7000 euro, omdat haar moeder geruime tijd wekelijks boodschappen voor haar had gedaan.

De gemeente Wijdemeren vond dat de vrouw haar inlichtingenplicht had geschonden. Ambtenaren hadden uitgerekend dat voor ongeveer drie jaar wekelijkse boodschappen een bedrag van 7039,65 euro geïncasseerd moest worden.

Het bericht veroorzaakte verontwaardigde reacties, ook bij politieke partijen. Het boetesysteem staat in de Participatiewet, waar in 2014 een ruime meerderheid van de Tweede Kamer mee instemde. De ChristenUnie is een van de voorstemmers, maar CU-Kamerlid Bruins zegt dat de "wet niet uitpakt zoals je wilt dat die uitpakt." En daarom wil de partij de wet "als de wiedeweerga repareren".

"De Participatiewet pakt te vaak hardvochtig uit voor mensen in schrijnende situaties", zegt Bruins, opsteller van de wet, die wordt voorgedragen voor een spoedbehandeling in de Tweede Kamer.

Schrijnende gevallen

De kern van het wetsvoorstel is dat gemeenten niet meer verplicht worden om een boete op te leggen of geld terug te vorderen. Gemeenten kunnen in schrijnende gevallen besluiten om van de Participatiewet af te wijken.

Vrienden, vrijwilligers of familie krijgen meer mogelijkheden om mensen in de bijstand te helpen. "Als mensen te goeder trouw en met menselijke maat barmhartig proberen te zijn voor een andere, moet de overheid óók barmhartig kunnen zijn", zegt Bruins.