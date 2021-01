Boeing schikt voor 2,5 miljard dollar met Amerikaanse justitie

Boeing heeft voor 2,5 miljard dollar geschikt met het Amerikaanse ministerie van Justitie. De Amerikaanse vliegtuigbouwer hield informatie achter voor de luchtvaartautoriteit FAA over het 'ramptoestel' 737 MAX. Het bedrijf gaf geen opening van zaken, maar koos in plaats daarvan voor winst, oordeelde het ministerie.

Zo'n 500 miljoen dollar gaat naar een speciaal fonds voor nabestaanden van de slachtoffers. Veruit het meeste geld is voor gedupeerde luchtvaartmaatschappijen, die niet meer konden vliegen doordat de toestellen na de crashes aan de grond werden gehouden.

Boeing-directeur David Calhoun heeft erkend dat het bedrijf "tekortgeschoten" is.

346 bij twee crashes

Met de Boeing 737 MAX vonden binnen een half jaar tijd twee hevige ongelukken plaats met 346 doden als gevolg. In 2018 stortte een 737 MAX-toestel neer in Indonesië en het jaar erop volgde een ongeluk in Ethiopië. De oorzaak van de crash was een automatisch besturingssysteem dat de neus van de vliegtuigen naar beneden drukte.

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden stelde een rapport op over de Boeing 737 MAX. De belangrijkste conclusie luidde dat de bedrijfscultuur bij Boeing te veel op winst was gericht in plaats van op veiligheid. Ingenieurs van Boeing deden foute aannames, concludeerde de transportcommissie van het Huis, en het management was niet transparant genoeg. Ook de Senaat kwam met een snoeihard rapport over de 737 MAX.

Vorige week ging het toestel in de VS voor het eerst in twintig maanden weer de lucht in. De autoriteiten hadden de 737 MAX na de crashes lange tijd aan de grond gehouden.