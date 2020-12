Forum zet Wybren van Haga op twee, omstreden Freek Jansen op zeven

Forum voor Democratie heeft Wybren van Haga op plek twee van de nieuwe kandidatenlijst voor de komende Tweede Kamerverkiezingen gezet. Hij zat eerder in de Tweede Kamer namens de VVD, maar werd vorig jaar uit de partij gezet vanwege ophef over de woningen die hij in zijn bezit heeft en ging als onafhankelijk Kamerlid verder. Eerder kwam hij ook al meerdere keren in opspraak. Vorige maand sloot hij zich formeel aan bij de Kamerfractie van FvD, maar eerder werd hij al wel lid van de partij.

De omstreden leider van de jongerentak van FvD, Freek Jansen, staat net als op de oude kandidatenlijst op plek 7. De jongerenafdeling raakte afgelopen jaar meerdere keren in opspraak, nadat er in WhatsAppgroepen antisemitische en homofobe uitspraken werden gedaan. De partij concludeerde in een eigen onderzoek door onder meer Van Haga overigens dat er geen grensoverschrijdende berichten waren gevonden in officiële JFvD-appgroepen.

Verder staan er op de lijst veel vertrouwelingen van lijsttrekker Baudet, zoals FvD-penningmeester Olaf Ephraim op plek 3. Hans Smolders, de voormalige chauffeur van de vermoorde politicus Pim Fortuyn, staat op vier. Hij trok zich vanwege de recente interne ruzie terug als kandidaat-Kamerlid, maar keert nu dus toch terug.

Theo Hiddema

Eerder stond op plek twee van de kandidatenlijst oud-Kamerlid Hiddema. Hij staat nu op plek 50, als lijstduwer. Donderdag zei hij al in de Volkskrant dat hij wilde terugkeren op de lijst. In een brief aan Kamervoorzitter Arib verklaarde Hiddema zichzelf eind november nog politiek arbeidsongeschikt.

In de meest recente Peilingwijzer staat Forum voor Democratie op tussen de 2 en 6 zetels. De FvD-leden spreken zich op 9 januari uit over de lijst.