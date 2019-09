76ste Kamerlid vooral bekend om gedoe met zijn pandjes

Wybren van Haga (52) is een ras-ondernemer. Hij werkte eerst voor Shell in Gabon en Oman en was bestuurder van diverse organisaties, maar hij ontpopte zich steeds meer als zelfstandige. Toen hij zich verkiesbaar stelde voor de laatste Tweede Kamerverkiezingen was hij onder meer de eigenaar van vastgoedbedrijf Sjopperdepop BV.

Van Haga, lid van de VVD sinds 1982, stond op plaats 41 op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer. Hij werd niet meteen gekozen. Toen de VVD als grootste partij in het kabinet kwam en verschillende VVD-Kamerleden bewindspersoon werden, kreeg hij in oktober 2017 alsnog een Kamerzetel.

De combinatie ondernemer-Kamerlid bleek in zijn geval geen gelukkige. Van Haga haalde als Kamerlid vooral het nieuws als er weer iets was met zijn 'pandjes'. Hij stond al snel bekend als het risicovolle '76ste Kamerlid' van de coalitie. Met andere woorden: deze man kon er zomaar voor zorgen dat het kabinet zijn krappe meerderheid van één zetel kwijtraakte.

Integriteitscommissie

Een paar maanden na zijn beëdiging ging het al mis. De integriteitscommissie van de VVD begon een onderzoek na berichtgeving in het Parool. Van Haga bezit ruim honderd panden, vooral in Amsterdam en Haarlem en had zich bij de verhuur van een aantal panden in Amsterdam niet aan de regels gehouden.

De commissie besloot dat hij mocht aanblijven, maar alleen als hij zou stoppen als ondernemer. Van Haga beloofde dat hij zich niet meer met de bedrijfsvoering van zijn ondernemingen en met de verhuur van zijn panden zou bemoeien.

Daarmee kwam er geen einde aan de voor de VVD onwelgevallige berichten over het Kamerlid. Twee maanden geleden kwam hij in het nieuws omdat hij met te veel drank op achter het stuur had gezeten. Opnieuw werd hij op de vingers getikt. Hij moest van de VVD 5000 euro overmaken aan de Landelijke Organisatie Verkeersslachtoffers en vrijwilligerswerk doen bij een maatschappelijke organisatie.

Agressief

Gisteren kwam daar het bericht van Hart van Nederland overheen dat Van Haga zonder vergunning bouwwerkzaamheden heeft laten uitvoeren aan een Haarlems monumentaal hofje dat hij in (privé-)bezit heeft. En dat hij de huurder die ervoor zorgde dat de verbouwing stil kwam te liggen op een "zeer agressieve manier" zou hebben benaderd.

De VVD heeft besloten dat hij zich onvoldoende heeft gehouden aan de afspraken met de integriteitscommissie. Van Haga zegt dat hierdoor de vraag op tafel blijft liggen of een ondernemer wel Kamerlid mag zijn. Hij had willen bewijzen dat dit prima kan.