VVD-Kamerlid Van Haga aangehouden met te veel drank op

Het VVD-Kamerlid Van Haga is met te veel alcohol op staande gehouden door de politie. Dat zegt hij tegen De Telegraaf. Vorige week dinsdag hield de politie hem aan op de A4 en uit de blaastest bleek dat hij een promillage van 0,6 in zijn bloed had.

Een ervaren rijder mag van de wet niet meer dan 0,5 promille hebben. Dat zijn ongeveer twee glazen wijn die binnen een uur zijn opgedronken.

Van Haga erkent dat het is gebeurd. "Ik ben geen heilige", zegt hij tegen De Telegraaf. Maar "volslagen dronken" was hij niet. "Ik mocht twee uur niet rijden."

Het Kamerlid is niet van plan op te stappen vanwege deze misstap. "Voortaan zal ik helemaal niks meer drinken voor het rijden. Je denkt dat je met twee glazen wijn goed zit, maar blijkbaar niet", citeert de krant hem.

Verleden

In december 2017 stelde een integriteitscommissie binnen de VVD een onderzoek in naar Van Haga. Hij zou zich bij verhuur van enkele panden in Amsterdam niet aan de regels hebben gehouden. De commissie concludeerde dat hij "niet ernstig verwijtbaar" had gehandeld. Wel stopte Van Haga met de verhuur van zijn panden.

Eerder, in december 2013, verliet het VVD-Kamerlid Huizing wel het Binnenhof nadat hij achter het stuur was aangehouden met te veel drank op.