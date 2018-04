Van Haga kan VVD-Kamerlid blijven, maar moet stoppen als ondernemer

Wybren van Haga blijft Kamerlid voor de VVD. De integriteitscommissie van de partij die onderzoek naar hem heeft gedaan, heeft hem voor de keuze gesteld: hij moest of stoppen als ondernemer of zijn Kamerlidmaatschap neerleggen. Hij heeft besloten het eerste te doen.

Als Van Haga had moeten vertrekken en geweigerd had zijn Kamerzetel op te geven, was dat lastig geweest voor de coalitie. Die heeft maar één zetel meerderheid in de Tweede Kamer.

De Amsterdamse krant Het Parool meldde in december dat Van Haga zeven of acht panden verhuurt aan meer dan twee huurders. Hij had daarvoor geen vergunning, terwijl dat sinds januari vorig jaar wel moest. Van Haga bekende dat hij op de hoogte was van de nieuwe regels, maar zei dat hij tijd nodig had om eraan te voldoen.

Fulltime ondernemer

De integriteitscommissie, onder leiding van de Utrechtse commissaris van de koning Van Beek , vindt dat Van Haga "niet ernstig verwijtbaar" heeft gehandeld, maar dat hij "niet tegelijkertijd actief ondernemer op deze schaal en Kamerlid kan zijn", want dan zou er "een risico zijn op een toekomstige schending van de integriteit". De commissie vindt dat het erop leek dat hij als fulltime ondernemer werkzaam was en noemde dat niet werkbaar en niet wenselijk.

Van Haga zegt blij te zijn met de conclusies die de VVD-commissie heeft getrokken. Hij zegt dat hij, zeker met zijn voorbeeldfunctie als Kamerlid, "eerder had moeten beginnen met het - anticiperend - voldoen" aan de nieuwe verhuurregels in Amsterdam. Van Haga zegt dat hij zich vanaf nu niet meer met de bedrijfsvoering van zijn bedrijven en de verhuur van zijn panden zal bemoeien.

VVD-fractieleider Dijkhoff laat weten dat hij de aanbevelingen van de commissie-Van Beek onverkort heeft overgenomen.