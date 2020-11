'Jongeren FvD blijven extreemrechtse berichten versturen'

Bij de jongerenorganisatie van Forum voor Democratie (JFVD) zijn nog steeds leden die antisemitische en homofobe berichten verspreiden en nazisympathieën hebben, schrijft Het Parool. In mei van dit jaar royeerde Forum voor Democratie drie jongeren vanwege rechtsextremistische uitingen in app-groepen.

"Maar sindsdien lijkt er weinig veranderd", schrijft de krant op basis van nieuwe screenshots van uitingen in app-groepen, berichten op een Instagram-account en gesprekken met anonieme bronnen. Er zou onder meer een link zijn gedeeld naar een filmpje met de SS-lijfspreuk 'Meine Ehre heisst Treue'.

Het Parool zegt screenshots van de extreemrechtse uitingen in zijn bezit te hebben, maar laat die niet zien.

Klokkenluiders

Het Parool vraagt zich af of JFVD-voorzitter Freek Jansen, die als zevende op de kandidatenlijst van Forum voor Democratie voor de Tweede Kamerverkiezingen staat, "wel echt schoon schip wil maken". Zo werd een 23-jarige student volgens de krant benoemd tot coördinator van de JFVD in Zuid-Holland, terwijl hij het nationaalsocialisme "de beste economische formule ooit" had genoemd en had geschreven dat "Joden internationale pedonetwerken hebben en vrouwen massaal de pornografie in helpen".

Eerder deze week werd bekend dat de jongerenorganisatie ten minste drie klokkenluiders had geroyeerd die waarschuwden voor rechts-extremistische ideeën bij partijleden. Het Parool schrijft nu dat zeker vijf klokkenluiders moesten vertrekken.