Forum voor Democratie royeert drie leden om 'onacceptabele uitingen'

Forum voor Democratie royeert drie leden vanwege "onacceptabele uitingen" die ze hebben gedaan in whatsappgroepen. Drie andere leden wordt geschorst.

FvD deed de afgelopen dagen onderzoek naar uitlatingen die zijn gedaan groepsapps. Het balletje kwam aan het rollen toen HP/DeTijd deze week berichtte over een brief van FvD-leden die zich zorgen maakten over leden van de JFVD - jongerenafdeling van de partij- die in appgroepen rechts-radicale ideeën zouden verkondigen.

"Het gaat om uitingen die overeenkomen met autoritaire, fascistische en/of nationaal-socialistische denkbeelden, inclusief antisemitisme, homofobie en racistisch imperialisme", citeerde de nieuwssite uit de brief. In een van de whatsappberichten staat dat het nationaal-socialisme "van het meest armoedige land van Europa in een paar jaar het rijkste land van Europa heeft gemaakt".

Geen zicht

FvD verklaart dat niet iedereen die gewraakte uitspraken heeft gedaan, lid is van de partij. "Sommigen waren lid, anderen niet." En dat bijna alle berichten zijn gestuurd in whatsappgroepen die niet onder verantwoordelijkheid van de partij vallen. "Wij hadden hier geen enkel zicht op en wisten er derhalve niet van."

Wie de geroyeerde leden zijn en voor welke berichten ze verantwoordelijk worden gehouden, zegt de partij niet.

Vandaag werd bekend dat het Overijsselse Statenlid Snoek per direct uit de partij stapt, omdat hij "niet langer leven met de steeds verder radicaliserende koers van de partijtop". Snoek heeft zich bij de voormalige Forum-prominent Otten aangesloten en zegt namens de Groep-Otten in de Overijsselse Staten verder te gaan.