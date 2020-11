Jongerenpartij FvD royeert leden die rechts-extremisme aankaartten

De jongerenorganisatie van Forum voor Democratie heeft een aantal leden geroyeerd. Zij waarschuwden eerder dit jaar voor rechts-extremistische ideeën bij partijleden. Volgens de Volkskrant gaat het om ten minste drie klokkenluiders.

Het bestuur van de jongerenorganisatie meldt dat "ze zijn niet geroyeerd omdat zij misstanden aankaartten, maar omdat zij doelbewust schade hebben toegebracht aan de JFVD". Een deel van het groepje, "dat niet op de hoogte was van de intenties van de inmiddels geroyeerde leden" is nog altijd tevreden lid, stelt de jongerentak.

Nationaal socialisme

De groep klokkenluiders vroeg aandacht voor kwalijke uitingen in whatsappgroepen. HP/De Tijd schreef daar in april een artikel over. Er waren screenshots te zien van berichten in een onofficiële appgroep, waarin bijvoorbeeld over nationaal socialisme werd gesproken als de "beste economische formule ooit". Naar aanleiding van die publicatie heeft Forum voor Democratie drie leden geroyeerd, die "onacceptabele uitingen" hadden gedaan.

De Volkskrant meldt vandaag dat ten minste drie klokkenluiders die de zaak aan het rollen brachten, alsnog uit de organisatie zijn gezet. Op 17 september werden de royementsbrieven verstuurd, die in handen van de krant zijn. Daarin staat dat de leden hebben geprobeerd de moederpartij Forum voor Democratie "binnen te dringen en druk uit te oefenen op het bestuur".

De kritische JFVD'ers vroegen aandacht voor interne misstanden, onder meer met twee brandbrieven die zij ter ondertekening in de partij lieten rondgaan, schrijft de Volkskrant. De JFVD stelt dat zij zich schuldig hebben gemaakt aan "het scheppen van wanorde binnen de organisatie".