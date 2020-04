Forum voor Democratie doet onderzoek naar racistische uitingen jeugdleden

Het hoofdbestuur van Forum voor Democratie stelt een onderzoek in naar extreem-rechtse uitspraken in appgroepen waarbij leden van de jongerenvereniging van de partij betrokken zouden zijn.

Het bestuur doet dat naar aanleiding van een brief van verontruste FvD-leden waar HP/DeTijd over schrijft. Volgens HP/De Tijd maken de briefschrijvers zich zorgen over leden van JFVD (de jongerenafdeling van de partij) die in appgroepen rechts-radicaal gedachtengoed zouden aanhangen. "Het gaat om uitingen die overeenkomen met autoritaire, fascistische en/of nationaal-socialistische denkbeelden, inclusief antisemitisme, homofobie en racistisch imperialisme", citeert de nieuwssite uit de brief.

Extreem-rechts en anti-Joods

Volgens de briefschrijvers is er vooral sprake van uitingen in niet-officiële groepsapps, maar worden de uitspraken gedaan door leden van FvD/JFVD, inclusief leden met bestuursfuncties. HP/De Tijd zegt ook een nota van de briefschrijvers in bezit te hebben, waarin voorbeelden staan van de apps met extreem-rechtse en anti-Joodse uitlatingen. In een van de berichten staat dat het nationaal-socialisme "van het meest armoedige land van Europa in een paar jaar het rijkste land van Europa heeft gemaakt". "Beste economische formule ooit", is eraan toegevoegd.

In HP/De Tijd noemt vicevoorzitter Van der Linden van het partijbestuur de gedane uitingen walgelijk, maar hij zegt ook "geen gedachtenpolitie te willen zijn voor dingen die mensen privé doen". Wel is één van de betrokkenen die een formele rol had binnen JFVD uit zijn functie gezet.

Het hoofdbestuur gaat nu onderzoeken welke leden bij de uitingen betrokken zijn, wat er precies is gezegd en welke gevolgen dat moet hebben. "Daarna zullen wij beslissen wat de maatregelen en consequenties voor individuele leden zullen zijn. Dat kan een vermaning, een schorsing of zelfs eventueel een royement zijn", aldus het hoofdbestuur tegen HP/De Tijd. Tegenover de NOS verwijst Van der Linden naar zijn reactie in HP/De Tijd.

Reactie CIDI

Het Centrum Informatie en Documentatie Israel (CIDI) zegt in een reactie dat het Forum-hoofdbestuur het nieuws bagatelliseert. "FvD moet schoon schip maken met antisemitisme binnen eigen gelederen, om het even of de uitingen "privé" zijn of niet", twittert het CIDI.