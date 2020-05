Oud-VVD-Kamerlid Van Haga wordt lid van Forum voor Democratie

Onafhankelijk Kamerlid Wybren van Haga is lid geworden van Forum voor Democratie, meldt EenVandaag. "Het is een fantastische partij", zegt hij tegen de nieuwssite. "Het zijn allemaal fatsoenlijke mensen. Thierry Baudet en ik werken al enige tijd goed samen in de Kamer."

De oud-VVD'er zegt dat hij onafhankelijk Kamerlid blijft tot de verkiezingen volgend jaar. Hij spreekt van een samenwerking, niet van een fusie. Ook zou hij niet azen op een plek op de kieslijst. "Ik ben niet uit op een baantje", zegt hij tegen EenVandaag.

Van Haga werd vorig jaar september uit de Tweede Kamerfractie van de VVD gezet. Hij was in opspraak geraakt omdat hij met zijn woningverhuurbedrijf regels zou hebben overtreden. Ook was hij betrapt met alcohol op achter het stuur.

Het wegsturen van Van Haga was een riskant besluit van de VVD. Van Haga besloot zijn zetel te behouden, waardoor het kabinet zijn meerderheid in de Kamer verloor.

'Zetelrover'

Geruchten dat FvD Van Haga zou inlijven drukte FvD-leider Baudet destijds de kop in. Hij zei niet in zee te willen gaan met een "zetelrover".

FvD heeft twee zetels, maar doet het een stuk beter in de peilingen. De partij heeft nog niet gereageerd.