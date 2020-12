Nu Baudet weer de baas is, wil Hiddema wel lijstduwer worden

Theo Hiddema wil bij de komende Kamerverkiezingen lijstduwer worden van Forum voor Democratie, zegt hij in de Volkskrant. De voormalige nummer twee van de partij stapte een maand geleden op als Kamerlid, toen de partij was verwikkeld in een hoogoplopende ruzie over antisemitische uitspraken, onder meer in appjes van FvD-jongeren. Ook Forum-leider Baudet lag in de affaire onder vuur. Tal van prominente FvD'ers stapten op.

In een brief aan de Kamervoorzitter, eind november, verklaarde Hiddema zich politiek arbeidsongeschikt. Maar het bleef onduidelijk of hij ook uit de partij stapte.

Chargeren uit balorigheid

In het gesprek met de Volkskrant neemt hij het nu op voor Baudet, die zich volgens partijgenoten onder meer antisemitisch had uitgelaten op een etentje van de partij. Ook zou hij daar complottheorieën hebben verdedigd. "Ze kunnen net als ik weten dat Baudet geen antisemiet of racist is. Hij chargeert uit balorigheid." Hiddema was zelf niet bij het etentje aanwezig.

Toen de ruzie hoog opliep, stapte Baudet aanvankelijk op als partijleider. Maar na de uittocht van landelijke en provinciale FvD-kopstukken won Baudet een referendum onder de leden over het leiderschap en keerde terug als eerste man.

Hiddema: "Hij klopte op de ramen, appte, belde. Ik heb niet geantwoord. Intussen zag ik dat iedereen wegliep. Dat vond ik schijterig." Een paar dagen geleden werd het contact hersteld. "Zaterdag was Baudet hier, voor het eerst sinds het allemaal gebeurde. Ik voelde: ik heb hem in de kou laten staan." Hij noemt Baudet verder een deugdzaam mens. "Als ik hem weer zie, word ik zo week als was."

Forum maakt vandaag zijn kieslijst bekend. Op rechts krijgt de partij onder meer concurrentie van Ja!2021, een initiatief van Forum-dissidenten als Joost Eerdmans en Annabel Nanninga.