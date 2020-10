Forum voor Democratie presenteert top-10 kandidaten Tweede Kamer

Forum voor Democratie heeft zeven nieuwe namen van kandidaten voor de Tweede Kamer bekendgemaakt. Afgelopen donderdag werd al duidelijk dat oud-LPF-Kamerlid en Leefbaar Rotterdam-politicus Joost Eerdmans op nummer 4 van de lijst is gezet.

Op een online bijeenkomst in het Rotterdamse Ahoy werd de complete top-10 voorgesteld en er komt later nog een langere lijst met nog eens veertig namen. Ook werd de campagneslogan onthuld: Stem Nederland Terug.

Zoals al was verwacht, komt de huidige Forum-senator en arts-onderzoeker Nicki Pouw-Verweij op nummer 3 achter lijsttrekker Thierry Baudet en Kamerlid Theo Hiddema.

Actief

De rechtsfilosofe Eva Vlaardingerbroek staat op nummer 5. Zij is sinds 2016 actief bij de partij en is tevens opiniemaker en columnist. De huidige penningmeester van de partij, Olaf Ephraïm, krijgt plek 6. Hij is bankier en ondernemer.

Nummer 7 is de 27-jarige politicoloog Frederik Jansen. Hij is medewerker van Forum voor Democratie in de Tweede Kamer en voorzitter van de jongerenafdeling, de JFVD.

Kameraad

Oud-VVD-Kamerlid Wybren van Haga staat op nummer 8. Van Haga zit nu als onafhankelijk Kamerlid in de Tweede kamer en werd in mei dit jaar lid van Forum. Hij zegt dat hij nu per direct overstapt naar de FvD-fractie. "Dan hebben we nu drie zetels in de Tweede Kamer", zei Baudet.

Oud-melkveehouder Jan Cees Vogelaar staat op nummer 9. Hij is bekend door zijn kritiek op de stikstofplannen van het kabinet. Hij is voorzitter van het Mesdagfonds die de stikstofmetingen van het RIVM ter discussie stelde en zelf nieuwe metingen liet doen.

Het laatste aspirant-Kamerlid, op nummer 10, is Hans Smolders, de voormalige chauffeur van de vermoorde politicus Pim Fortuyn. Hij kwam voor de Lijst Pim Fortuyn (LPF) in 2002 in de Tweede Kamer en werd later actief in de Tilburgse politiek.

Smolders hielp FvD in het provinciebestuur in Brabant te komen. Baudet noemt hem "een held" omdat het Smolders gelukt is te "bewijzen dat besturen met ons wel mogelijk is".