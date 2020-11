Crisisdagen bij Forum voor Democratie, wat er tot nu toe gebeurde

De top van de partij komt later op de avond bijeen in Tiel, zonder Baudet. Vicevoorzitter Van der Linden laat na afloop weten dat de positie van Baudet volgens hem houdbaar was. "Het had van mij niet gehoeven, maar hij voelde echt dat hij dit moest doen." Hij verwijt de voormalig partijleider niets. "We hebben vandaag goed gesproken, er is geen ruzie gemaakt."

Dinsdag 24 november: Nanninga eist dat Baudet ook uit het bestuur van Forum verdwijnt. Kort daarna kondigt het bestuur aan dat Baudet inderdaad het voorzitterschap neerlegt. Vicevoorzitter Van der Linden neemt de functie voorlopig waar. Ook wordt duidelijk dat JFvD-voorzitter Jansen zijn zevende plaats op de kieslijst van Forum beschikbaar stelt. De jongerenafdeling wordt tot nader order "op afstand" gezet van de partij.

Diezelfde dag stapt Tweede Kamerlid Theo Hiddema op. Volgens meerdere bronnen was de strafpleiter bepaald niet blij met de gang van zaken rond de jongerenafdeling. Ook Paul Cliteur, intellectueel mentor van Baudet, vertrekt als Eerste Kamerlid. Hij kan naar eigen zeggen de motivatie niet meer opbrengen om verder te gaan. Cliteur blijft wel lid van de partij.

Vandaag, woensdag 25 november: in een video op Twitter kondigt Baudet aan dat er al over een paar dagen - op 30 november en 1 december - leiderschapsverkiezingen van Forum worden gehouden. Hij stelt zichzelf daarvoor kandidaat. Duidelijk wordt dat hij toch niet van plan is om zijn hoofdrol in de partij op te geven.