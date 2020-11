'Topkandidaten FvD eisen ontbinding jongerenafdeling'

Mensen die hoog op de kandidatenlijst staan van Forum voor Democratie eisen dat partijleider Thierry Baudet de in opspraak geraakte jongerenafdeling van de partij opheft. NRC Handelsblad schrijft dat onder meer Kamerlid Theo Hiddema een brief met die strekking aan Baudet en het partijbestuur heeft ondertekend. Ook de rest van de top-5 van de partij steunt de oproep, zo schrijft de krant.

Vanavond komt de partijtop bijeen voor crisisberaad in Amsterdam. Aanleiding is het uitlekken van racistisch en antisemitisch app-verkeer tussen leden van jongerentak JFvD. Gisteren besloot het partijbestuur dat er een intern onderzoek naar de zaak komt, en dat het bestuur van JFvD voorlopig terugtreedt.

Freek Jansen moet weg

Veel partijprominenten lieten direct al weten dat ze dat onvoldoende vinden. Ze willen dat de hele jongerenafdeling wordt opgedoekt, ook omdat het niet de eerste keer is dat die in opspraak komt vanwege extreemrechtse sympathieën onder leden.

In de brief die nu aan het partijbestuur is gestuurd staat dat de voorlopig teruggetreden voorzitter van JFvD, Freek Jansen, helemaal moet vertrekken. Hij staat op nummer 7 van de voorlopige kandidatenlijst voor de verkiezingen in maart 2021.