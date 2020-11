Hiddema (FvD) verlaat per direct de Tweede Kamer

"Ik heb mijzelf politiek arbeidsongeschikt verklaard", schrijft Hiddema in de brief. "Vanwege opspelende persoonlijke omstandigheden, verband houdende met goede smaak, eigendunk en arbeidsvreugde."

Hiddema vormde sinds 2017, samen met Thierry Baudet, de fractie van Forum voor Democratie. In de partij ontstond de laatste dagen grote onrust na het uitlekken van extreemrechts app-verkeer binnen de jongerenafdeling.

Volgens verschillende bronnen was strafpleiter Hiddema bepaald niet blij met de gang van zaken rond de jongerenafdeling. Hij ondersteunde ook een brief aan het partijbestuur, waarin werd geëist dat de jongerenafdeling zou worden opgedoekt en dat voorzitter Freek Jansen zijn plek op de kieslijst zou opgeven.

Oprichter Baudet heeft zich inmiddels teruggetrokken als lijsttrekker en partijvoorzitter. Hij blijft wel Kamerlid tot de verkiezingen van maart volgend jaar.

Wie wordt opvolger?

Belangrijke vraag is nu wie Hiddema gaat opvolgen in de Tweede Kamer. Op de lijst uit 2017 staat Susan Teunissen op nummer 3. Zij is echter inmiddels uit Forum gestapt en heeft zich aangesloten bij de Groep Otten van de weggestuurde Henk Otten. In februari liet ze nog weten niet geïnteresseerd te zijn in een Kamerzetel. Otten zelf staat overigens op nummer 4.

Ondanks dat beiden geen lid meer zijn van de partij, kunnen ze toch aanspraak maken op de zetel. In het Nederlandse kiessysteem is het zo geregeld dat mensen niet verkozen worden namens een partij, maar vanwege hun plek op een lijst.

Otten laat desgevraagd weten: "Ik ga er rustig over nadenken waar we onze politieke slagkracht het beste kunnen inzetten om Nederland te veranderen voor onze kiezers." Otten zit nu al in de Eerste Kamer. Als hij de zetel van Hiddema inneemt moet hij zijn plek in de senaat opgeven.