Baudet geen lijsttrekker en leider meer van Forum voor Democratie

"Ik zie af van mijn plek op de kieslijst. Ik stel mijn positie ter beschikking. Ik blijf in de Kamer", zegt Baudet, die wel betrokken wil blijven bij Forum, eventueel als lijstduwer.

Aanleiding is de onrust in zijn partij over de jongerenafdeling JFvD. Die is in opspraak omdat er opnieuw antisemitisch en homofoob app-verkeer is uitgelekt tussen leden van de jongerentak. Verschillende prominenten, onder wie Kamerlid Theo Hiddema, zouden geëist hebben dat de hele jongerenafdeling wordt opgeheven.

'Trial by media'

Baudet besloot afgelopen weekend met het partijbestuur dat er een intern onderzoek zou komen naar de jongerenafdeling. Een groot deel van de partijtop vindt dat echter niet genoeg. Ze willen ook dat de voorzitter van JFvD, Freek Jansen, helemaal terugtreedt en zijn zevende plaats op de kieslijst voor de verkiezingen opgeeft. Jansen is een vertrouweling van Baudet.

Die vindt het onbegrijpelijk dat mensen dat onderzoek niet willen afwachten. "We dreigen nu mensen al voor de bus te gooien, nog voordat we weten wat er is gebeurd. Ik kan mij niet verenigen met de situatie waarin 'trial by media' de manier wordt waarop wij met mensen omgaan in deze partij."

Nonsens

Hij zegt de "ultieme politieke verantwoordelijkheid" te nemen. "Hopelijk is daarmee nu deze hele nonsens gestopt", verzucht hij in video op Twitter.

De 37-jarige Baudet is behalve Kamerlid ook partijvoorzitter van Forum voor Democratie. Volgens een woordvoerder is er binnen het partijbestuur afgesproken dat hij de functie blijft vervullen. Waarschijnlijk komen er binnenkort lijsttrekkersverkiezingen.