Poetin steunt Loekasjenko met lening van 1,5 miljard op 'moeilijk moment'

De Wit-Russische president Loekasjenko kan rekenen op de steun van Rusland. Tijdens gesprekken in de Russische badplaats Sotsji zegde president Poetin zijn Wit-Russische collega een lening van 1,5 miljard dollar toe. Ook zei hij Loekasjenko's geplande hervormingen op dit "moeilijke moment" te steunen.

Loekasjenko staat onder druk na de presidentsverkiezingen van vorige maand, die hij met 80 procent van de stemmen zou hebben gewonnen. Zowel de oppositie als de Europese Unie is ervan overtuigd dat er is gefraudeerd. Sinds de verkiezingsdag is het onrustig in Wit-Rusland, met massale demonstraties in Minsk en andere steden.

Poetin zei bij de ontmoeting dat de huidige crisis door het Wit-Russische volk moet worden opgelost, zonder inmenging uit het buitenland. Hij verzekerde dat Rusland de grootste investeerder blijft in het land. Daarnaast zullen de landen blijven samenwerken op het gebied van defensie. Zo houden ze gezamenlijke militaire oefeningen in de buurt van Brest, aan de grens met Polen.

Bekoelde relatie

Loekasjenko is sterk afhankelijk van zijn grote buurman. Het land importeert tegen goedkope tarieven olie en gas uit Rusland en heeft miljarden aan leningen uitstaan bij Moskou. Desondanks heeft Minsk verregaande integratie van de twee landen altijd buiten de deur weten te houden, tegen de wens van Poetin in.

Vlak voor de presidentsverkiezingen leek de relatie tussen de twee bondgenoten te bekoelen. Zo reageerde Loekasjenko ontstemd toen eind juli 33 Russen in zijn land werden opgepakt. Zij zouden uitmaken van een private Russische onderneming die erop uit zou zijn om het land te destabiliseren. Ook beschuldigde hij Rusland van een complot om hem ten val te brengen. Zo zou de gearresteerde oppositieleider Babariko voor Rusland werken. Babariko's campagneleider Maria Kolesnikova werd later het gezicht van de oppositie.

Kort na de betwiste verkiezingsoverwinning van Loekasjenko leek de lucht geklaard tussen de buurlanden. Poetin erkende de verkiezingsuitslag direct en zei dat "alle problemen snel worden opgelost". Loekasjenko noemde de protesten in zijn land in dat gesprek een bedreiging voor de hele regio. Later steunde Moskou Minsk door Russische journalisten in te laten vliegen en een reserve-politiemacht achter de hand te houden.

De Wit-Russische president bedankte zijn Russische collega vandaag voor zijn steun en zei opnieuw dat hij zich zal inzetten voor grondwetshervormingen. De oppositie heeft daar geen vertrouwen in ziet de belofte als een onoprechte poging om de protesten te laten afnemen.

EU-sancties laten op zich wachten

Ondertussen zijn de EU-lidstaten het nog niet eens over nieuwe sancties tegen Wit-Rusland. Dat zou komen doordat onder meer Cyprus, dat goede banden met Rusland onderhoudt, alleen wil instemmen met sancties tegen Wit-Rusland als er ook stappen worden genomen tegen Turkije. Dat zoekt naar grondstoffen in de buurt van Cyprus.

Volgens minister Blok van Buitenlandse Zaken moet volgende week een besluit worden genomen. Hij noemt de besluiteloosheid niet goed voor het beeld van de EU als belangrijke speler op buitenlands gebied. "Ik trappel van ongeduld."