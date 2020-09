Familie doet aangifte van vermissing van Wit-Russische oppositieleider Kolesnikova

De familie van de verdwenen Wit-Russische oppositieleider Maria Kolesnikova heeft aangifte van vermissing gedaan. De politica werd volgens een getuige vanochtend in het centrum van Minsk door een groep gemaskerde personen in een busje geduwd en ontvoerd.

Sindsdien is er niks meer van haar vernomen. Vrienden en familie hebben geen contact meer met Kolesnikova kunnen leggen. De politie stelt van niets te weten en zegt volgens nieuwssite Tut.by de zaak te onderzoeken.

Ook twee andere leden van de door de oppositie opgerichte Coördinatieraad lijken vermist. Anton Rodnenkov en Ivan Kravtsov hebben sinds vanochtend niets meer van zich laten horen. Andere leden werden al eerder opgepakt of het land uitgezet.

De overgebleven leden van de Coördinatieraad schrijven in een verklaring dat het regime van president Loekasjenko zich schuldig maakt aan terrorisme om de protesten in het land de kop in te drukken. Ze schrijven dat het geen zin heeft, omdat demonstranten "geen angst meer kennen" en zich "gedecentraliseerd en zonder leiders" blijven organiseren.

Europa bezorgd

Kolesnikova is een van de drie vrouwen die samen met Svetlana Tichanovskaja en Veronika Tsepkalo in de afgelopen maanden uitgroeide tot het gezicht van de oppositie tegen president Loekasjenko. Zij is de enige die nog in Wit-Rusland verblijft: Tichanovskaja is onder onduidelijke omstandigheden uitgeweken naar Litouwen, Tsepkalo vluchtte naar Moskou en later Warschau.

Vanuit Europa is bezorgd gereageerd op de verdwijning van Kolesnikova. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Maas heeft Wit-Rusland om opheldering gevraagd. Ook zijn Britse collega Raab heeft zijn bezorgdheid geuit.

Het protest tegen de betwiste verkiezingsoverwinning van Loekasjenko duurt al een maand. Gisteren gingen naar schatting 100.000 Wit-Russen in Minsk de straat op, waarbij volgens de politie 633 betogers werden gearresteerd. Ook vandaag hebben Wit-Russen op verschillende locaties geprotesteerd.