'Geen grote stappen': kabinet tempert nogmaals verwachtingen voor morgen

De minister voegde eraan toe dat hij met experts en de Amsterdamse burgemeester Halsema onderzoekt of "vanuit het lokale" naar aanpassingen kan worden gekeken. "De druk wegnemen, maar wel binnen de maatregelen."

Hoe dat dan precies moet, zei Grapperhaus niet. Wel repte hij over "slimme digitale middelen" en "creatief met elkaar kijken wat we kunnen doen met de buitenruimte". Van dat laatste had hij een voorbeeld: "Iemand opperde tegen mij: waarom ga je niet met eenrichtingtrottoirs werken?"

Of dat gaat gebeuren, horen we morgenavond. Om 19.00 uur is de persconferentie waarin het kabinet vertelt hoe het verdergaat na 28 april. Onder meer de sluiting van de scholen, de maatregelen in verpleeghuizen en hoe het moet met de contactberoepen zijn daarbij hete hangijzers.

Behoedzaam

Verder wordt verwacht dat er duidelijkheid komt over grote evenementen zoals festivals en betaaldvoetbalwedstrijden. Die zijn nu tot 1 juni verboden, maar burgemeesters dringen erop aan dat verbod te verlengen tot 1 september of 1 oktober.

De Jonge benadrukte wel, net als Rutte vorige week, dat de verwachtingen niet te hooggespannen moeten zijn. "We zullen morgen zien of het al tijd is om een eerste stapje te nemen. Maar dat zal dan heel behoedzaam moeten."