'Een ommetje in de buurt is prima, maar blijf weg van woonboulevards'

De oproep om zoveel mogelijk thuis te blijven wordt door het merendeel van de mensen goed opgevolgd, zegt burgemeester Bruls van Nijmegen. Hij is voorzitter van het Veiligheidsberaad, de koepel van veiligheidsregio's, en hoopt dat mensen zich ook vandaag aan de afspraak houden.

Waar het voor veel Nederlanders de gewoonte is om op Tweede Paasdag naar woonwinkels te trekken, ziet Bruls graag dat dat dit jaar achterwege blijft. "Erop uitgaan voor een ommetje in de buurt of een boodschap is prima", zei hij in het NOS Radio 1 Journaal. "Maar ga niet met zijn allen de woonboulevard op."

Hij begrijpt dat veel mensen door het koelere weer de behoefte hebben om naar een tuincentrum of woonwinkel te gaan. "Maar de boodschap blijft hetzelfde: blijf zoveel mogelijk thuis." Hij is blij dat veel mensen zich hier de afgelopen vier weken goed aan gehouden hebben.

"Er zijn wat voorbeelden waar het niet goed ging, zoals in de Bollenstreek. Met grote groepen mensen de bollen bekijken, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maar over het algemeen zijn we tevreden over hoe het gaat."

De burgemeester van Hillegom stuurde gisteren bezoekers weg: