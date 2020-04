Burgemeesters willen tot zeker 1 september een verbod op evenementen

Alle evenementen van deze zomer moeten worden afgelast. Daar dringen verschillende burgemeesters van grote steden op aan bij het kabinet, zeggen bronnen tegen de NOS. Het gaat bijvoorbeeld om festivals en betaald voetbalwedstrijden.

Het advies is aan de orde geweest in het overleg tussen de veiligheidsregio's en het kabinet. De burgemeesters vinden dat het kabinet een verbod zou moeten instellen tot 1 september of 1 oktober.

Voor festivals is het belangrijk om duidelijkheid te hebben, bijvoorbeeld om artiesten te kunnen afzeggen en verzekeringen te kunnen aanspreken. Organisator Mojo Concerts vroeg eerder al om duidelijkheid aan het kabinet.

Coronaproof voetbal

De KNVB zou zich, als het aan de burgemeesters ligt, moeten richten op het nieuwe seizoen, bijvoorbeeld door plannen te maken voor coronaproof voetbal. Een voor de hand liggende optie daarbij is veel minder publiek toelaten in de stadions.

Een ander idee is om clubs meerdere wedstrijden per week te laten spelen. Het afmaken van de competitie komt dan minder snel in het geding als de maatregelen weer strenger worden en er weer minder (of niet) kan worden gevoetbald.

"Als de regering deze oproep overneemt en dat dinsdag bij het kabinetsbesluit bekendmaakt, schept dat duidelijkheid. Dan kunnen wij als KNVB verder aan de slag. Wij kunnen er nog niet op vooruitlopen," reageert een woordvoerder van de KNVB.

Cruciale rol burgemeesters

Grote evenementen met veel publiek zijn vooralsnog tot 1 juni verboden. Premier Rutte zei gisteren dat hij hoopt dat het kabinet volgende week meer kan zeggen over een eventuele verlenging van die maatregel.

Volgens politiek verslaggever Ron Fresen kan het kabinet eigenlijk niet om dit advies van de burgemeesters heen. "De veiligheidsregio's en de burgemeesters spelen een cruciale rol in het overleg over deze crisis en bovendien zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de evenementen. Als zij dit signaal nu zo duidelijk afgeven, ligt het voor de hand dat het kabinet volgt."

Minister Grapperhaus van Justitie zegt de oproep van de burgemeesters "heel goed te begrijpen". Het kabinet komt er volgende week op terug, zegt de minister en hij benadrukt dat ook goed gekeken zal worden naar hoe deze tijd "draagbaar" gemaakt kan worden voor jongeren. "We trekken het ons aan dat er voor hen op het moment weinig te beleven is."

Het kabinet maakt volgende week ook bekend of en hoe andere maatregelen die gelden tot en met 28 april worden verlengd.