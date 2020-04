Rutte tempert verwachtingen: 'Niet zo vrolijk over de cijfers'

Ook op de vraag die eerder in het debat uit de Kamer kwam over het gebruik van mondkapjes in openbare ruimte ging Rutte in. Hij vindt dat je "niet te stellig" moet zijn over het effect van mondkapjes. "Maskertjes zijn geen alternatief voor de anderhalve meter", zei hij in navolging van RIVM-directeur Jaap van Dissel, die hetzelfde zei in een briefing vanochtend.

Maar net als Van Dissel sluit Rutte niet uit dat mondkapjes kunnen helpen bij de exit-strategie, bijvoorbeeld als de uitoefening van contactberoepen weer wordt toegestaan. "Een kapper moet wel een heel grote schaar hebben om anderhalve meter te overbruggen, en het is de vraag hoeveel er dan van je oren overblijft."

Rutte hoopt ook snel van het OMT te horen wat mogelijk is met het onderwijs. "We hopen de resultaten van het RIVM-onderzoek naar de verspreiding door kinderen voor 1 mei te hebben. Op basis daarvan gaan we volgende week bekijken of we al een besluit kunnen nemen over de scholen na 28 april. Meer is daar nu niet over te zeggen."