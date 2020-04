Mogelijk 3 procent van Nederlanders heeft coronavirus gehad

Van Dissel zei verder dat de maatregelen tegen verdere verspreiding van het virus over het algemeen lijken te werken, maar dat de situatie binnen verpleeghuizen een punt van aandacht blijft. Het virus steekt de laatste dagen in minder nieuwe verpleeghuizen de kop op, maar het totaal aantal bewoners van verpleeghuizen waar het virus is vastgesteld, stijgt nog stevig.

Het RIVM gaat nog steeds uit van zo'n 900 verpleeghuizen waar minimaal één besmetting is gemeld. Op sommige plekken is echt sprake van uitbraken. Volgens Van Dissel kan het virus bijvoorbeeld om zich heen grijpen omdat het bij dementerende ouderen moeilijk is om de hygiëne-voorschriften in acht te nemen.

Voorzitter Nieuwenhuizen van de beroepsvereniging voor specialisten ouderengeneeskunde noemde de situatie in de verpleeghuizen zeer ernstig. In twee weken is het aantal overleden patiënten er vervijfvoudigd. "De kwetsbaarste van de kwetsbaren zijn het kwetsbaarst", zei ze. Volgens haar is er nog onvoldoende inzicht in het verdere verloop en kunnen de maatregelen nog niet worden versoepeld.