Nederland krijgt toezegging voor 2,7 miljoen testen, maar is het genoeg?

De Nederlandse overheid is erin geslaagd om de levering veilig te stellen van de materialen die nodig zijn om de testcapaciteit voor het coronavirus op te voeren. Dat blijkt uit een e-mail van de Landelijke Coördinatiestructuur Testcapaciteit aan de laboratoria die op corona testen. De e-mail is in bezit van de NOS.

Hoewel het materiaal nog niet allemaal is geleverd staat het ministerie van VWS volgens de e-mail "garant voor de hoeveelheid testen die toegezegd zijn".

Als de toegezegde materialen daadwerkelijk geleverd worden, kunnen de komende zes maanden een slordige 2,7 miljoen tests gedaan worden, wat neerkomt op bijna 14.000 tests per dag. Per persoon is gemiddeld 1,1 test nodig, omdat soms twee tests gebruikt worden en er ook tests nodig zijn om de kwaliteit van het systeem te controleren.

Nu worden gemiddeld nog zo'n 5.000 tests per dag uitgevoerd. De 14.000 tests moeten daar bovenop komen, al is nog niet duidelijk of de labs van hun eigen leveranciers voldoende materialen geleverd krijgen om dat huidige aantal van 5.000 tests vast te houden. Zoals het er nu uitziet zal een deel van de tests die extra beschikbaar komen, ingezet worden om bestaande capaciteit die gaat wegvallen te vervangen.

Belofte

Minister De Jonge beloofde eind maart de testcapaciteit uit de breiden tot 17.500 per dag, en zelfs tot een maximum van 29.000 tests per dag als de werktijden in de labs worden uitgebreid. Het is dus nog onduidelijk of die 17.500 kan worden gehaald en de 29.000 tests worden ook met de nieuw beschikbaar komende tests bij lange na niet gehaald.

Hoewel er meer wordt getest dan in de beginperiode van de covid-epidemie in Nederland, gebeurt dat op dit moment gemiddeld dus nog steeds maar zo'n 5.000 keer per dag. In totaal zijn tot nu toe 140.000 mensen getest, blijkt uit cijfers van het RIVM.