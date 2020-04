GGD: volgende week 12.000 extra tests per dag

Vanaf volgende week kan er veel meer getest worden op de aanwezigheid van het coronavirus. Er zijn dan dagelijks zo'n 12.000 extra testen beschikbaar, waardoor er in Nederland ruim 29.000 tests per dag kunnen worden uitgevoerd.

Met de extra capaciteit kan het huidige testbeleid worden uitgebreid, zegt Sjaak De Gouw, directeur publieke gezondheid van GGD Nederland. Hij verwacht dat de testcriteria worden bijgesteld, zodat meer mensen in verpleeghuizen of ggz-instellingen kunnen worden getest.

"De focus van het testen ligt nu bij het zorgpersoneel en patiënten, maar je kan straks ook gaan denken aan andere beroepen waarin veel vraag is naar testen, zoals de politie", zegt De Gouw.

Uit navraag van de NOS blijkt dat agenten al sinds vrijdag een coronatest kunnen laten uitvoeren als ze betrokken zijn geweest bij een incident met een mogelijke coronapatiënt én daarna klachten hebben gekregen. Naar verwachting zal dit ook gaan gelden voor personeel van tbs-klinieken en gevangenispersoneel.

Voldoende tests beschikbaar

Sinds 6 april geldt dat er in Nederland wordt getest bij zorgmedewerkers, patiënten met een covid-19-verdenking in het ziekenhuis en patiënten uit risicogroepen. Bij de laatste groep moet de test helpen bij het bepalen van de beste behandeling en bij de bescherming van de mensen in de omgeving van de patiënt.

Volgens De Gouw zijn er voldoende tests beschikbaar om het testbeleid uit te voeren sinds farmaceut Roche de receptuur van een vloeistof die nodig is voor coronatesten heeft vrijgegeven. "Met de huidige 17.000 tests per dag krijg ik geen signalen meer dat we mensen niet kunnen testen."

NU'91, de beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden, meldde zaterdag op basis van een enquête dat zorgpersoneel buiten de ziekenhuizen nog te weinig wordt getest. De GGD deed daarop een oproep aan zorgpersoneel om zich te melden.

Het extra testen vanaf volgende week wordt mogelijk doordat nog eens acht laboratoria nu tests kunnen analyseren. Ieder ziekenhuis in Nederland heeft nu die mogelijkheid. Minister De Jonge van Volksgezondheid kondigde de uiteindelijke capaciteit van 29.000 tests per dag eind maart al aan.

De tests zullen niet vrij beschikbaar komen. Volgens het kabinet en het RIVM heeft testen bij mensen zonder klachten weinig zin. Als iemand wel klachten heeft, is het advies om thuis te blijven en uit te zieken,. Ook daar helpt een test niet bij. Als klachten verergeren, moet contact op worden genomen met de huisarts.

OMT: testcapaciteit uitbreiden

Voldoende testcapaciteit is straks een van de vijf voorwaarden om de coronamaatregelen te versoepelen. Dat bleek vorige week uit een brief van het Outbreak Management Team (OMT) van het RIVM aan het kabinet.

Het OMT pleit in de brief voor een beleid waarin mensen met klachten worden getest en geïsoleerd als ze corona hebben. Dat zou een verandering van het tot nu toe gevoerde beleid betekenen.