'Zorgpersoneel wordt niet actief getest op coronavirus'

Zorgpersoneel buiten de ziekenhuizen wordt nog te weinig getest. Dat zegt NU'91, de beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden, na een enquête.

Van de 2500 respondenten zegt 60 procent dat er niet actief getest wordt onder collega's, die mogelijk besmet zijn met het coronavirus. Vooral in de gehandicaptenzorg ligt dat aantal hoog: 74 procent.

Volgens voorzitter Stella Salden van NU'91 komt dat omdat tests vaak moeizaam verlopen en de procedures onduidelijk zijn. "Zorgmedewerkers die vermoeden dat ze corona hebben, worden eigenlijk van het kastje naar de muur gestuurd."

Ontmoedigingsbeleid

Ze zegt dat het lijkt alsof zorginstellingen en de GGD's een ontmoedigingsbeleid voeren om te testen. "Personeel moet vaak lang wachten. Ze worden doorgestuurd naar de huisarts en vervolgens worden ze doorgestuurd naar de bedrijfsarts. Dan blijkt die niet aanwezig te zijn en moeten ze dagenlang wachten of ze wel of niet getest kunnen worden. Uiteindelijk gaan ze toch maar aan het werk." Ze spreekt van een onveilige situatie.

Minister De Jonge van Volksgezondheid kondigde eind maart aan dat het aantal tests flink zou worden opgeschroefd om zo meer zorgprofessionals te screenen op het virus. Dat gebeurt sinds deze week ook: de eerste effecten daarvan waren vandaag zichtbaar in de cijfers van het RIVM.

Zelf testen

De NU'91-voorzitter ziet liever dat zorginstellingen het personeel zelf testen. "Zorgprofessionals zijn in staat om zelf tests af te nemen. Ik denk dat het dan veel makkelijker geregeld is."

De GGD zegt dat het nog te vroeg is om kritiek te hebben, aangezien maandag is begonnen met het testen van zorgpersoneel. "Het onderzoek van NU'91 komt best wel vroeg, we zijn net bezig. Wel merken we dat mensen ons steeds beter weten te vinden en verwachten dat we dus steeds meer aanmeldingen krijgen om tests uit te voeren. Er is voor nu in elk geval genoeg capaciteit."