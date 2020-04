Tweede Kamer: denk na over gebruik van mondkapjes in openbare ruimte

Het kabinet moet gaan nadenken over het gebruik van mondkapjes in de openbare ruimte. Dat stelde een aanzienlijk deel van de Tweede Kamer in het wekelijkse debat over de coronacrisis.

In sommige landen om ons heen worden mondkapjes sinds gisteren aangeraden of overwogen, maar het kabinet zegt dat het niet nodig is. De voorraad die er is moet in de eerste plaats naar de zorg. VVD-fractievoorzitter Dijkhoff denkt dat in een volgende fase mondkapjes nuttig kunnen zijn voor meer mensen. "Maar dan moet je ze wel hebben en ingekocht hebben."

CDA'er Heerma voegde zich bij Dijkhoff: "Worden bij de exit-strategie ook vormen van mondbescherming ingezet?" GroenLinks-leider Klaver denkt ook aan de exit-strategie en vroeg aan minister De Jonge van Volksgezondheid "op welke wijze mondkapjes voor de bevolking daaraan kunnen bijdragen".

Het eerlijke verhaal

Baudet van Forum voor Democratie vroeg zich af waarom Nederland eigenlijk niet massaal aan de mondkapjes gaat. "Wordt Nederlanders nou aangeraden ze niet te dragen omdat ze niet werken of omdat ze schaars zijn? Andere landen doen het wel. Graag het eerlijke verhaal", adresseerde hij de aanwezige premier Rutte en minister De Jonge van Volksgezondheid.

RIVM-directeur Jaap van Dissel, die het kabinet adviseert, herhaalde vanochtend in een briefing in de Kamer dat mondkapjes nu geen zinvolle toevoeging zijn. "De toegevoegde waarde is buitengewoon gering en er is in de zorg nog steeds een tekort; mondkapjes nu zou schijnveiligheid zijn", zei hij.

Maar het RIVM pleitte jaren geleden juist nog voor het gebruik van stoffen mondbedekking om pandemieën tegen te gaan, zei PVV-leider Wilders. "Ze vonden het gebruik ervan een uitstekend idee." Pas nu er een tekort aan is, is het instituut van mening veranderd, voegde hij eraan toe.

Nederland hunkert naar een exitstrategie, denkt Wilders: