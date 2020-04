Kabinet volgt België en Duitsland niet met breed gebruik mondkapjes

De regeringen van Duitsland en België adviseren mensen mondkapjes te dragen. Ook worden de meeste corona-maatregelen in beide landen verlengd tot en met 3 mei.

In Duitsland geldt een "dringend advies" om mondkapjes te dragen in winkels en het openbaar vervoer. De Belgische regering adviseert het dragen van mondkapjes in situaties waar geen 1,5 meter afstand kan worden gegarandeerd of waar veel mensen zijn.

"Het dragen van stoffen mondmaskers zal een belangrijke rol gaan spelen bij de overgang naar een normale situatie", zegt de Belgische premier Sophie Wilmès.

Scholen open

Beide landen gaan ook wat regels versoepelen. Zo mogen in Duitsland vanaf volgende week winkels kleiner dan 800 vierkante meter weer open zijn, op voorwaarde dat mensen anderhalve meter afstand houden. Ook autohandelaren en boekwinkels mogen weer open. Verder gaan de scholen vanaf 4 mei stapsgewijs weer lesgeven.