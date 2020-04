Dit zijn de experts die het coronabeleid bepalen

De wetenschappers die samen het Outbreak Management Team (OMT) vormen, bepalen het Nederlandse coronabeleid. Elke week komen ze bijeen om een serie vragen te beantwoorden die het kabinet heeft gesteld of die ze zelf hebben opgeworpen. Op basis van hun beraadslagingen adviseren ze het kabinet.

Die adviezen worden in deze coronacrisis standaard overgenomen. Gevraagd of de adviezen van de experts nog altijd heilig zijn, antwoordde premier Rutte op zijn persconferentie van 7 april volmondig "ja". En minister De Jonge van Volksgezondheid zegt het hem voortdurend na: "We volgen de adviezen van de experts".

Wie zijn die wetenschappers die het coronabeleid bepalen?

Het OMT heeft een vaste kern van zeven leden. Een stuk of tien RIVM-wetenschappers en een groep van zo'n twintig andere deskundigen sluiten in wisselende samenstelling aan bij het OMT.

De vaste leden

Jaap van Dissel is als directeur van het Centrum voor Infectieziektebestrijding van het RIVM voorzitter van het OMT. Zijn rechterhand Aura Timen, hoofd Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding, is secretaris.

De andere vaste leden zijn namens het Nederlands Huisartsen Genootschap Masja Loogman, huisarts en wetenschappelijk medewerker bij dat NHG. Ann Vossen, arts-microbioloog en viroloog in Leiden, namens de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie waarvan zij voorzitter is. Emile Schippers, voorzitter van de Vereniging voor Infectieziekten en internist-infectioloog in het Haga Ziekenhuis.