Corona vandaag: grenzen dicht, thuiswerken en hamsteren

Werk waar mogelijk thuis, beperk sociale contacten en blijf bij milde klachten in bed. Vandaag doorstond Nederland de eerste dag waarop de extra coronamaatregelen golden. Die bleken hard nodig, want Europa is vanaf vandaag het epicentrum van de corona-uitbraak, concludeerde de Wereldgezondheidsorganisatie.

In Nederland zijn inmiddels 804 mensen positief getest op het virus, zegt het RIVM. Met vijf nieuwe sterfgevallen liep het dodental als gevolg van Covid-19 op tot 10. Wereldwijd zijn ruim 5000 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

Aan het dringende advies van de overheid om thuis te werken lijkt massaal gehoor gegeven. Hoewel de NS minder treinen had ingezet, was het op stations een stuk rustiger dan normaal. Musea, theaters en gebedshuizen bleven dicht.

Dat zorgde voor stilte op straat: