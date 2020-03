Lammers rekent voor Zandvoort niet meer op 3 mei: 'Weten waar het op uitdraait'

"Binnen afzienbare tijd verwacht ik duidelijkheid", zegt Lammers. "Het is aan de FIA om die duidelijkheid te verschaffen."

De autosportbond FIA en de organisatie van de Formule 1 FOM verwachten dat het seizoen als gevolg van het coronavirus pas eind mei zal kunnen beginnen. Eerder werden de races van Australië en China al geschrapt en die in Bahrein en Vietnam uitgesteld. Het lot van de GP van Spanje en Monaco is onzeker.

De race in Zandvoort staat dit jaar voor het eerst sinds 1985 weer op de kalender. De organisatie heeft laten weten dat alle tickets geldig blijven.

'Coronavirus heeft ons in zijn greep'

Lammers heeft nog geen nieuwe datum op het oog en laat nog in het midden of hij denkt aan later dit jaar of uitstel naar 2021. "Het is gecompliceerd. je kan niet zomaar een nieuwe datum prikken. Er zijn veel partijen bij betrokken."

"Het heeft een dramatische en een reële kant", vervolgt Lammers. "Uiteindelijk heeft het coronavirus ons allemaal in zijn greep. Laten we hopen dat dit nare verschijnsel snel uit de wereld is. Dan kunnen we gaan overleggen om te kijken wat verstandig is om te doen."