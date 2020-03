KLM wil werktijdverkorting, schrapt minimaal 1500 banen

Luchtvaartmaatschappij KLM wil werktijdverkorting voor al het personeel vanwege de gevolgen van het coronavirus. Er wordt op aangestuurd dat iedereen vanaf april 30 procent minder gaat werken. Ook schrapt het bedrijf 1500 tot 2000 banen en snijdt het fors in investeringen en kosten. Bij KLM werken zo'n 35.000 mensen.

Verder worden er nog meer vluchten geschrapt: in maart minstens 25 procent van alle vluchten, in april tot juni minstens 30 tot 40 procent.

KLM stopt ook met alle opleidingen en schrapt 300 tot 400 miljoen euro aan investeringen. Alle grote ict-projecten en huisvestingsprojecten worden uitgesteld.

Gesloten grenzen

KLM is zwaar getroffen door het virus omdat steeds meer landen hun grenzen sluiten voor internationale reizigers. De Verenigde Staten stelden gisteren een inreisverbod voor alle Europese reizigers in. Nederland legde vandaag reisrestricties op voor Italië, China, Hongkong en Iran.

"De impact van het coronavirus op de luchtvaart en KLM is enorm en de situatie verandert en verslechtert voortdurend", schrijft het bedrijf in een persverklaring. "Met de laatste ontwikkelingen in de VS zijn we in een crisis van ongekende omvang gekomen en het is duidelijk dat KLM ingrijpende maatregelen moet nemen om deze uitzonderlijk situatie het hoofd te bieden."

Bonussen uitstellen

De luchtvaartmaatschappij schrapt banen van hoog tot laag, van piloten en kantoor tot cabinepersoneel en grondpersoneel. Het gaat volgens vakbond FNV om tijdelijke contracten die niet verlengd worden.

Daarnaast wil KLM voor 100 miljoen euro in de kosten snijden. Onder meer door de bonussen voor de top uit te stellen, te stoppen met dienstreizen en tijdelijk geen consultants in te huren.

Met de bonden wordt overlegd over werktijdverkorting. KLM wil ook de winstdelingsregeling voor het personeel uitstellen.

Pijnlijk

"Het is pijnlijk dat het nodig is", zegt Joost van Doesburg, campagneleider Luchtvaart bij de FNV. "Maar de werktijdverkorting is waarschijnlijk de enige maatregel die je kunt nemen."

Ook vakbond CNV heeft begrip voor de moeilijke situatie van KLM. Michiel Wallaard, onderhandelaar van CNV Vakmensen: "Dat gaat de KLM'ers erg aan het hart. Tegelijkertijd zijn het ingrijpende voorstellen waar KLM nu mee komt. Wij gaan niet bij voorbaat volledig dwarsliggen, maar kunnen hier geen beslissing over nemen zonder instemming van onze leden."

Het enige discussiepunt gaat over het aanvullen van het loon, volgens de FNV. Bij werktijdverkorting krijgen de werknemers het deel dat ze niet werken als uitkering van het UWV. De werkgever moet het loon aanvullen tot 100 procent, zegt de vakbond, maar "de KLM denkt hier anders over".