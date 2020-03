Corona-maatregelen: thuisblijven bij milde klachten, evenementen massaal afgelast

Scholen blijven open

Premier Rutte ziet nog geen reden om scholen te sluiten. Onder jongeren zijn er tot nu toe weinig besmettingen en scholieren zijn minder vatbaar. "Bovendien zou de maatschappelijk ontwrichting bij het sluiten van scholen wel zeer groot zijn", zei de premier. Hij wees erop dat als de scholieren thuis moeten blijven, ook hun ouders thuis moeten blijven. "En die werken ook in de zorg waar we ze hard nodig hebben."

Rutte erkende dat de maatregelen "zonder twijfel ingrijpend zijn." Hij deed een beroep op docenten om begrip te hebben voor het besluit om het onderwijs op scholen vooralsnog door te laten gaan. "Al begrijpen wij uw zorgen over de veiligheid." Voor de universiteiten en hbo-opleidingen adviseert het kabinet om hoorcolleges zo veel mogelijk online aan te bieden.

Bezoek aan ouderen beperken

Bezoeken aan ouderen en personen met een afgenomen weerstand moeten beperkt worden, stelt het kabinet. Voor deze groepen brengt het virus veel grotere risico's met zich mee.

RIVM-directeur Van Dissel zei dat tot de maatregelen werd besloten, omdat er geen tijd meer is om bij elke nieuwe besmetting de bron te achterhalen. Daarnaast komen er steeds meer besmettingen bij in het hele land waarvan de bron niet direct duidelijk is.

Van Dissel: "Dus de verspreiding is mogelijk verder dan we op basis van eerdere gevallen kunnen aannemen en daarom hebben we met het crisisteam besloten dat de situatie mogelijk aan het kantelen is in Nederland."

GGD's en Brabantse ic's onder druk

Er wordt nu ook drastisch opgeschaald omdat de druk op de zorg in Noord-Brabant, met name op de ic-afdelingen, oploopt. Ook lukt het de GGD's niet meer om bij alle patiënten uit te zoeken waar ze het virus hebben opgelopen en met wie ze in contact zijn geweest. Van Dissel: "De fase van het onderdrukken van het virus is in Brabant voorbij. We hebben niet meer exact grip op wat zich afspeelt."

Premier Rutte riep iedereen in Nederland op zich vooral aan de adviezen te houden. "We moeten erbovenop zitten om dit virus in te dammen, daarvoor hebben iedereen nodig, 17 miljoen mensen. We moeten dat gevecht als land en met z'n allen zien te winnen, het effect is het grootst als iedereen zich aan de maatregelen houdt, aan wat we vandaag besloten hebben."

Kijk hier naar de oproep van de premier: