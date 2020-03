Coronavirus, feiten en fabels: dit zijn antwoorden op jullie vragen

Lopen patiënten met astma en copd extra risico?

Absoluut. Diederik Gommers: "Als je longen al zijn aangedaan door een andere ziekte en je krijgt daar bovenop het virus, is dat inderdaad een extra risico." Ook Menno van der Eerden, longarts in het Erasmus MC, zei eerder al dat symptomen zich heviger kunnen uiten bij longpatiënten. Hij benadrukte wél dat het niet bewezen is dat longpatienten vatbaarder zijn voor het virus. "Van alle mensen die besmet zijn met het nieuwe coronavirus had de helft ook nog een andere onderliggende ziekte. Slechts 1 procent daarvan had een longaandoening."

Zijn rokers vatbaarder voor het virus dan niet-rokers?

Ja. Er zijn sterke aanwijzingen dat rokers vatbaarder zijn voor het coronavirus dan niet-rokers. Dat wil zeggen dat zij sneller besmet raken. En zij hebben een hogere kans op erge symptomen en overlijden. Daarnaast weten we dat rokers een slechtere longfunctie hebben. Daardoor zijn ze vatbaarder voor longontsteking en kunnen zij longproblemen minder goed opvangen dan niet-rokers.

Wordt er gedacht aan het bouwen van noodhospitalen?

Nee. Er is voorlopig nog genoeg capaciteit in de bestaande ziekenhuizen. Bovendien hebben we al een militair noodhospitaal in Utrecht dat in tijden van nood gebruikt kan worden. Gommers verwacht niet dat het zover komt. "Het verplaatsen van patiënten naar Utrecht vanuit heel Nederland zou onnodige risico's met zich meebrengen."

Ik word binnenkort geopereerd, kan dat nog wel doorgaan?

Dat is per ziekenhuis verschillend, en kan elke dag veranderen. In Noord-Brabant geldt in alle ziekenhuizen code rood en veel ziekenhuizen buiten Brabant overwegen dat over te nemen. Dat wil zeggen dat zij alle niet-spoedeisende operaties kunnen uitstellen.

Ik kan niet op vakantie, krijg ik mijn geld terug als ik annuleer?

Hoogstwaarschijnlijk niet. De annuleringsverzekering richt zich doorgaans alleen op risico's van de verzekerde zelf en zijn directe omgeving (je wordt ziek of één van je ouders overlijdt), meldt het Verbond van Verzekeraars op een speciale coronapagina. "Wat er op je bestemming gebeurt, vormt dus meestal geen geldige reden om te mogen annuleren." Brancheorganisatie ANVR deelt die mening, directeur Frank Oostdam: "Er bestaat geen recht om kosteloos te annuleren, omdat dit buiten de invloedsfeer van reisorganisaties valt. Het is een kwestie van overmacht en in dat soort situaties moeten beide partijen risico's en kosten delen."

Ik heb zwakke longen en mijn baas wil dat ik doorwerk, mag dat?

Nee. Hermine Voûte, advocaat arbeidsrecht: "Werknemers moeten zich houden aan de richtlijnen van het RIVM, en met zwakke longen behoor je tot de groep kwetsbaren."

Hoe zit het met ZZP'ers en freelancers, krijgen zij gewoon doorbetaald als ze thuis moeten blijven?

Voûte: "Dat hangt volledig af van wat zzp'er en opdrachtgever met elkaar hebben afgesproken. Maar als er niets beschreven staat, dan moet de opdrachtgever gewoon doorbetalen."

Pakketjes uit China, komen die nog aan?