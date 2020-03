Noodkreet Italiaanse verpleegkundige: 'Wij bepalen wie leeft en wie doodgaat'

"De situatie wordt steeds erger", zegt de verpleegkundige in Brescia. Ze vertelt dat er de afgelopen tien dagen al 38 doden vielen. Alleen in dat ene ziekenhuis. "Op de eerste hulp bepalen ze wie blijft leven en wie doodgaat. Jullie begrijpen wat dat betekent."

Het is een van de vele audioberichten die afgelopen week in kleine kring worden gedeeld onder vrienden en familie van Italiaanse ziekenhuiswerkers. De NOS kan de authenticiteit van de opname niet bevestigen, maar legde het bericht ter controle voor aan de Italiaanse arts Francesca Ferretto, die in Verona werkt. Ferretto vindt de opname "schokkend", maar zeer betrouwbaar. "Het komt overeen met alles wat ik om me heen hoor in de Italiaanse zorg op dit moment. Als er te weinig middelen zijn, moeten artsen kiezen tussen patiënten."

Het gezondheidsstelsel in Noord-Italië staat normaal gesproken goed aangeschreven. Maar door de omvang van deze uitbraak staat het systeem op springen.

"Ze weten niet waar ze patiënten moeten plaatsen", zegt de verpleegkundige. "En degenen die overlijden, gaan in hun eentje dood, want de familie mag niet aanwezig zijn. Zo is de situatie op dit moment. Er heerst veel angst."

De kaart hieronder toont de cijfers die beschikbaar waren op 11 maart om 17.00 uur: