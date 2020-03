Code rood voor Brabantse ziekenhuizen, geplande operaties mogelijk afgezegd

Alle Brabantse ziekenhuizen hebben code rood afgekondigd. In de ziekenhuizen kunnen alle niet-spoedeisende operaties worden uitgesteld en verloven van zorgmedewerkers kunnen worden ingetrokken.

Veel ziekenhuizen buiten Noord-Brabant nemen dezelfde maatregelen. Ze bereiden zich daarmee voor op een toestroom van patiënten die zijn besmet met het coronavirus. De al genomen maatregelen verschillen per ziekenhuis, blijkt uit een rondgang van de NOS. Zo zijn de verloven van het zorgpersoneel in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch ingetrokken. Een overzicht is lastig te geven, want alles kan in korte tijd veranderen.

De maatregelen worden genomen om noodzakelijke zorg te kunnen blijven leveren. Door het afzeggen van de niet-spoedeisende operaties is er meer ruimte voor coronapatiënten. Ook kan zorgpersoneel nu de meer spoedeisende hulp gaan verlenen en worden er beschermingsmiddelen bespaard.

Er zijn ook andere maatregelen: zo sturen veel ziekenhuizen hun co-assistenten naar huis om kans op besmettingen te verkleinen en wordt het aantal bezoekers aan patiënten beperkt, om dezelfde reden.