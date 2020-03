Op een na slechtste beursweek AEX eindigt met een vlakke dag

"Een correctie was vandaag logischer geweest", zegt beursanalist Corné van Zeijl. "Dat een correctie uitblijft wijst erop dat de onrust echt nog niet weg is." Een dergelijke sprongetje omhoog is wel te zien op de Amerikaanse beurzen. Zowel de Dow Jones, S&P 500 als de technologiebeurs Nasdaq stonden iets na 18 uur Nederlandse tijd op een plus van ruim 2 procent.

Wereldwijd deden de luchtvaartaandelen het opmerkelijk goed, ondanks de inreisverboden die Nederland en andere landen afkondigden. Air France-KLM eindigde bijna 13 procent hoger, het Duitse Lufthansa stond op een plus van ruim 7 procent en Airbus plust ruim 4 procent.

"Het is een beetje zoeken naar een verklaring voor deze stijgingen", zegt Van Zeijl. "Voor een deel is het de correctie die te verwachten was na het diepe dal van eerder deze week." Daarnaast speelt mee dat steeds meer overheden hinten op hulp aan luchtvaartmaatschappen, aldus de analist.