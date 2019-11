Wekdienst 2/11: uitvaart vrachtwagenchauffeur Daisy en schaatsen in Thialf

Goedemorgen! In Beuningen vormen vandaag honderden vrachtwagen bij de uitvaart van de vorige week omgekomen vrachtwagenchauffeur Daisy een erehaag en in Thialf wordt geschaatst om kwalificatie voor de wereldbekerwedstrijden.

De dag begint grijs en er vallen nog wat buien, maar in de loop van de dag is de zon ook af en toe te zien. Het waait stevig uit het zuidwesten en het wordt ongeveer 14 graden. Ook in de dagen hierna blijft het wisselvallig, het is dan wel minder zacht.