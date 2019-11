'Steeds meer Nederlandse crystal meth in Duitsland onderschept'

In Duitsland wordt steeds meer crystal meth uit Nederland onderschept. Volgens het AD ontdekte de Duitse douane in de eerste tien maanden van dit jaar al bijna 100 kilo. Dat is zes keer zoveel als in heel 2018.

Het gaat niet alleen om meer gevallen, maar ook om grotere hoeveelheden. En de smokkelaars worden creatiever. "We hebben al drugs aangetroffen in luiers, in borstimplantaten en tussen de Goudse kazen. Je kunt het zo gek niet verzinnen", zegt een medewerker van de Duitse douane in de krant.

Crystal meth is erg duur en zeer verslavend. In juni werden bij een controle in de Duitse plaats Elten, vlak over de grens bij Arnhem, in de auto van de Nederlandse atlete Madiea G. 13 kilo crystal meth en tientallen kilo's xtc gevonden. De drugs hadden een straatwaarde van twee miljoen euro. De atlete staat maandag voor de rechter.

Mexicaanse drugsbendes

Volgens een Duitse politieagent is het werkelijke aantal kilo's crystal meth dat via Nederland naar Duitsland wordt gesmokkeld veel groter. Er zijn te weinig douanemedewerkers om langs de wegen te controleren.

De Nederlandse politie is bezorgd over de toename van het aantal Nederlandse drugsvangsten in Duitsland. Er wordt gevreesd dat gewelddadige Mexicaanse drugsbendes hun werkterrein uitbreiden naar Nederland.

"Het is te vroeg om te zeggen dat ze de markt in handen hebben, maar deze cijfers zijn opnieuw een signaal dat we scherp moeten zijn", zegt een woordvoerder van de landelijke politie in het AD.