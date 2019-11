CO2-uitstoot komende jaren flink omlaag, maar niet genoeg om doelen te halen

Opmerkelijk is dat tot nu toe de uitstoot van vooral andere broeikasgassen dan CO2 is gedaald, zoals methaan en lachgas. De uitstoot van CO2 is eigenlijk hetzelfde gebleven in de afgelopen dertig jaar, vertelt Margreet van Zanten. Zij is bij het RIVM verantwoordelijk voor de registratie van de uitstoot van alle verschillende broeikasgassen. Het betekent volgens haar niet dat het klimaatbeleid tot nu toe volledig mislukt is. "De verklaring hiervoor is dat in dezelfde afgelopen dertig jaar de economie ook ontzettend is gegroeid."