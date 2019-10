Eerbetoon voor overleden chauffeur Daisy: 'Het is overweldigend'

De Facebook-oproep is inmiddels duizenden keren gedeeld. Alleen al een artikel dat Venray.nieuws.nl over het initiatief schreef kwam binnen 24 uur op ruim 9000 shares. "Ik moest mijn telefoon uitzetten, de berichten bleven maar binnenstromen."

Chauffeur Daisy Peters-Kuyer kwam afgelopen donderdag om het leven bij een ongeluk met haar vrachtwagen op de A50. Dat haar dood zo veel reacties teweegbrengt, is niet gek, vindt Frauke. "Veel mensen binnen de transportwereld kenden haar, het is een hele hechte gemeenschap", vertelt Frauke. "En als jonge vrouw viel ze natuurlijk ook op in die wereld."

Roze lint

Wanneer de uitvaart precies is, wil de familie niet op Facebook delen. "Zo houden we tenminste nog een beetje controle over wie er aan het konvooi meedoet. We moeten bijvoorbeeld ook een vergunning gaan regelen."

Voor wie niet kan of wil meedoen is Frauke nog bezig met een ander initiatief. Ze hoopt dat alle Nederlandse vrachtwagenchauffeurs deze week met een roze lint aan de spiegel rijden. "Dat was Daisy's lievelingskleur, al haar spul voor de vrachtwagen was roze."