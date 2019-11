Tientallen militairen Mali gedood door jihadisten

In het noorden van Mali hebben jihadisten zeker 35 militairen van het regeringsleger gedood. Volgens een legerwoordvoerder loopt het dodental waarschijnlijk nog op.

Strijders die gelieerd zijn aan al-Qaida en IS plegen geregeld aanslagen op militairen in het Afrikaanse land. Eind september werden in Mali nog 38 militairen gedood bij aanvallen op twee legerbases.

Islamitische strijders hebben zich de afgelopen jaren vanuit Mali verspreid over buurlanden als Niger en Burkina Faso.

Nederlandse VN-militairen

Tot mei dit jaar waren Nederlandse militairen in Mali gestationeerd. Ze maakten vijf jaar lang deel uit van een VN-vredesmissie. Die missie werd ingesteld nadat jihadistische groepen grote delen van Mali hadden ingenomen en Franse militairen de herovering van het land niet alleen aankonden.

De Algemene Rekenkamer concludeerde vorig jaar in een rapport dat het Nederlandse leger de missie eigenlijk niet aankon door een gebrek aan training en materieel.

Uiteindelijk werd de Nederlandse missie in Mali afgebouwd omdat Defensie zich wilde concentreren op missies in Afghanistan en Irak.