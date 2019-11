In Heeswijk-Dinther is een automobilist zwaargewond geraakt bij een vermoedelijke verkeersruzie op een industrieterrein. Het slachtoffer werd in zijn nek gestoken en is naar het ziekenhuis gebracht.

De politie Oost-Brabant twittert dat zijn auto van de weg werd gedrukt en daardoor op een schutting inreed. De dader stak daarop het slachtoffer en vluchtte.

Politiemensen zoeken naar de dader, van wie een signalement nog ontbreekt.