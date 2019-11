Jonge criminelen verdienden ton aan chantage met naaktfoto's

Deze maand hield de politie al dertig mensen aan in twee andere onderzoeken naar sextortion, het afpersen met naaktbeelden. In mei dit jaar bleek dat vooral jongens in toenemende mate worden gechanteerd.

Het OM maakt zich zorgen over deze nieuwe vorm van criminaliteit. "Waar jongeren vroeger begonnen met een winkeldiefstal, stappen ze nu laagdrempelig via sociale media de criminaliteit in", merkt de Haagse officier van justitie Sanne van der Harg.

Hoewel er in de meest recente zaak ruim honderd slachtoffers lijken te zijn, hebben tot nu toe maar drie jongeren aangifte gedaan. "De slachtoffers schamen zich omdat ze erin getrapt zijn én omdat ze een naaktfoto hebben gestuurd", zegt Van der Harg. Volgens haar is de impact op de tieners groot.

Ze roept slachtoffers om zich alsnog te melden. Ook adviseert ze om nooit in te gaan op de eisen van afpersers, als die naaktbeelden in handen hebben.