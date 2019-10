Halverwege de rit bekennen coalitie en oppositie kleur met plannetjes

Een autoloze zondag, een fonds dat schulden opkoopt en gratis openbaar vervoer voor kinderen op woensdagmiddag. Of deze ideeën ooit het levenslicht gaan zien is de vraag, maar de plannen hebben in ieder geval één ding gemeen: ze komen niet van het kabinet, maar van een coalitie- en een oppositiepartij.

Sinds september, de start van het nieuwe politieke jaar, zijn er in de media al zeker zes van zulke ideeën gelanceerd. Vorig jaar waren dat er nul, in dezelfde periode. Ook bij de Algemene Politieke Beschouwingen, het debat na Prinsjesdag over de kabinetsplannen, viel de constructieve houding van de oppositie op. Het ging lief tegen lief, in plaats van - zoals gebruikelijk bij de beschouwingen - hard tegen hard.

De samenwerkingsgezinde sfeer in Den Haag valt samen met de start van de tweede helft van het kabinet. Vandaag is het precies twee jaar geleden dat premier Rutte met zijn bewindspersonen en de koning op het bordes stond.

Geen verrassing

"Er is een zekere ontspanning in de coalitie geslopen", zegt politiek verslaggever Ron Fresen. "Dat zie je vaker halverwege een kabinetsperiode. In de eerste helft hebben de bewindspersonen allerlei wetten ingediend, nu zijn ze toe aan de uitvoering. Maar ondertussen staat de wereld niet stil. Coalitiepartijen willen daarop inspelen met nieuwe plannen, die niet in het regeerakkoord staan. En dan is er ruimte om buiten de coalitie te kijken."

Volgens Fresen hebben de coalitiepartijen afgesproken dat ze elkaar daarbij niet verrassen. "Dus ze informeren elkaar voordat ze een plannetje lanceren met een oppositiepartij. Ook geldt dat ze elkaars bewindspersoon niet in verlegenheid willen brengen en dat de plannen niet ingaan tegen het regeerakkoord."