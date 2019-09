VVD en GroenLinks willen verpleegkundigen aan bestuurstafel zorg

Zorginstellingen zouden een verpleegkundige in hun raad van bestuur en raad van toezicht moeten aanstellen, een zogenoemde chief nursing officer. Daarvoor pleiten VVD en GroenLinks. De partijen vinden dat er beter geluisterd moet worden naar verpleegkundigen die een schat aan kennis en ervaring hebben.

"Verpleegkundigen weten als geen ander hoe je de beste zorg levert en wat patiënten nodig hebben", zegt VVD-Kamerlid Hermans. Haar GroenLinks-collega Ellemeet voegt daaraan toe dat het de hoogste tijd is dat "we verpleegkundigen erkennen voor wat ze zijn: onmisbare professionals in de zorg. Ze verdienen een plek aan de bestuurstafel."

Het idee voor een chief nursing officer is niet nieuw, maar resultaten blijven vooralsnog uit. Volgens de Universiteit Utrecht heeft minder dan 15 procent van de Nederlandse zorginstellingen een verpleegkundige in de raad van bestuur.