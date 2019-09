PvdA en D66: mbo-stagiair moet evenveel verdienen als hbo'er

Mbo'ers moeten evenveel stagevergoeding krijgen als hbo'ers en universitaire studenten, vinden PvdA en D66. Volgens de partijen zijn verschillen van een paar honderd euro per maand nu geen uitzondering.

De Kamerleden Kirsten van den Hul (PvdA) en Paul van Meenen (D66) schrijven in een ingezonden stuk in het AD dat dit moet veranderen. Zij vinden dat mbo'ers, die "net zo hard werken en net zo veel uren maken als alle andere stagiairs" een gelijke behandeling verdienen.

De Kamerleden wijzen op de gemeente Leiden, waar is besloten om stagiairs allemaal dezelfde vergoeding te geven, ongeacht hun opleiding. "Zij lijken hiermee een primeur te pakken te hebben."

De twee partijen zullen in een debat over het mbo, deze week in de Tweede Kamer, aan minister Van Engelshoven vragen om het probleem aan te pakken.