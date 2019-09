Stevige botsing coalitie en oppositie blijft uit in 'lief tegen lief'-debat

De eerste dag van het belangrijkste debat over de kabinetsplannen van 2020 is in tegenstelling tot voorafgaande jaren redelijk rustig verlopen. Oppositiepartijen, zoals GroenLinks, de SP en de PvdA, toonden hun bereidheid zich constructief op te stellen, maar willen wel dat de kabinetsplannen worden bijgeschaafd. Er moet bijvoorbeeld meer gebeuren aan het lerarentekort, het woningtekort en aan de salarissen voor werknemers in de zorg en bij de politie.

De vriendelijke toon van het eerste deel van de Algemene Politieke Beschouwingen (APB) was opvallend. "Normaal gaat het hard tegen hard en is dit debat een politieke veldslag", zegt politiek verslaggever Arjan Noorlander. "Nu was het lief tegen lief."

De SP, die vorig jaar geen goed woord over had voor het kabinet-Rutte, zei nu bereid te zijn om "samen" oplossingen te zoeken. PvdA-leider dankte "de harde werkers van Vak K", het deel in de plenaire zaal waar het kabinet zit.

Niet op voorhand tegen

GroenLinks beloofde niet op voorhand tegen het kabinet te stemmen. "Wij winnen er niets mee om strategisch tegen te stemmen. Plannen die de situatie verbeteren en niet verslechteren, zullen we steunen", zei GroenLinks-leider Klaver. En PVV-leider Wilders gebruikte een groot deel van zijn spreektijd om aandacht te vragen voor zijn 'minder-Marokkanen-zaak' en liet de meeste coalitiepartijen daarna hun verhaal doen.

Noorlander verklaart de vriendelijke toon onder meer uit het feit dat er de komende tijd geen verkiezingen zijn en de politieke partijen de tijd nemen om hun positie te bepalen. "Het is nu niet nodig om elkaar hard te bestoken." Ook zit er veel geld in de begroting, dus is er ruimte om aan extra wensen van de oppositie tegemoet te komen, aldus Noorlander.